Jeff Hardy dice sentirse «como un fantasma» en AEW

Muy esperadas fueron las primeras declaraciones públicas de Jeff Hardy tras salir de WWE en diciembre de 2021. Ante los micrófonos del podcast de su hermano Matt, «The Charismatic Enigma» sugirió veladamente haber buscado su despido y compartió sus sentimientos durante los últimos meses bajo los focos del Imperio McMahon.

«Luego hubo otras veces que me sentí como un fantasma vagando por los pasillos. En plan: ‘¿Qué hago aquí? No me siento para nada importante’. Pero seguí haciendo mi trabajo, salía ahí y hacía lo que querían que hiciese».

Por entonces, Jeff Hardy acababa de firmar con AEW, y algunos seguidores se aventuraron a predecir que el veterano viviría una etapa fallida allí, considerando su historial de adicciones y su deteriorada forma física.

Factores que desconozco si han sido cruciales para que Hardy, efectivamente, año y medio después de aquellas palabras, no acabe de encontrar su sitio. Y lo dice el propio gladiador, desde la misma plataforma que aquellas declaraciones, en línea con su hermano Matt.

«Cuando volví, estaba bastante entusiamado. No sabía lo que iba a pasar en el futuro cercano, pero creo que la última vez que estuve en esta dimensión extrema de los pódcast, dije que en WWE me sentía como un fantasma, caminando por ahí entre bastidores. Sinceramente, tío, me siento un poco así en AEW, porque no estoy involucrado en algo ‘cool’. Creo que hay algo muy especial dentro de nosotros que merece salir».