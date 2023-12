Bryan Danielson: «Yo no seré derrotado»

Bryan Danielson debutó con éxito en el AEW Continental Classic venciendo a Eddie Kingston y no piensa perder ningún combate del gran torneo. Así lo adelantó en una entrevista que realizó de manera exclusiva para las redes de la compañía All Elite justo después de su victoria.

► Bryan Danielson no será derrotado

«Aquí estamos, a menos de tres minutos después de haber derrotado a Eddie Kingston. Mi ritmo cardíaco ya se ha calmado. Estoy aquí meditando. No esperaba que vinieran a filmarme, pero me alegra que lo hayan hecho porque esto es un momento que enseña. Hay una diferencia entre Eddie Kingston y yo. Eddie Kingston, físicamente, es resistente como un clavo. Lo ves cada vez: él entrega todo su corazón cada vez que lucha. Donde no es fuerte es mentalmente. Verás, debes ser ambas cosas en este mundo. Cosas malas van a suceder en un torneo como el Continental Classic. Cosas malas van a suceder. Fracturé mi hueso orbital en dos lugares. Mi visión todavía está borrosa. Me rompí el brazo en junio y aún no tengo fuerza completa en mi brazo.

Bryan Danielson with a series of kicks to the beaten chest of Eddie Kingston!#AEWContinentalClassic: BLUE LEAGUE Watch #AEWCollision LIVE on TNT!#EddieKingston | @bryandanielson pic.twitter.com/m7Alxk4BWQ — All Elite Wrestling (@AEW) December 3, 2023

«Si no eres fuerte mentalmente, vas a poner excusas por perder. La semana pasada, Eddie Kingston dijo, ‘Humilde en la victoria, humilde en la derrota’. Eso solo te está preparando para la derrota. Yo no seré derrotado.

«Este es mi último año a tiempo completo en la lucha libre profesional. Vuelvo y medito después de estas luchas, para sellar cada cosa que siento ahí afuera. El único deporte que amo más que cualquier otra cosa, además de mi familia. La alegría de la victoria, el dolor de ser golpeado, todo entra, y todo está sellado. No hay un hombre en el Continental Classic, ni mis enemigos como Eddie Kingston, ni mis amigos como John Moxley y Claudio Castagnoli, no hay un hombre en el Continental Classic que sea más fuerte mental o físicamente que yo«.

EXCLUSIVE: A post-match meditation by The American Dragon @bryandanielson, after his first match in the #AEWContinentalClassic on Saturday Night #AEWCollision pic.twitter.com/G5mPJbBUAU — All Elite Wrestling (@AEW) December 3, 2023