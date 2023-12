Billie Starkz: «Lucharé hasta que tenga 90 años»

Billie Starkz es una de las promesas más interesan tesde la lucha libre actual. Y además está en su mejor momento pues es la retadora al Campeonato Mundial ROH. Enfrentará a Athena en Final Battle 2023. Y será uno de los combates principales, tanto por el título como por la historia. AEW acaba de lanzar un extenso video repasdo todo lo que han vivido juntas desde que lucharan en Forbidden Door.

De la misma manera, a sus 19 años, a la joven luchadora le queda toda la vida por delante para lograr éxitos en los encordados. Todavía más si se acaba retirando dentro de 71, cuando tenga 90. Obviamente, eso es casi imposible. Aunque Mae Young aún andaba haciendo de las suyas con 87. Por otro lado, Billie Starkz se fija más en Betty White, legendaria actriz y presentadora de televisión, como señala a Covalent TV:

«Voy a bromear sobre esto porque soy astuto con mi dinero y pienso, ¿a qué edad podría jubilarme si sigo ganando este dinero? Pensé, podría retirarme para cuando tenga 45 años. Aunque en mi mente, no planeo retirarme hasta los 90. Imagínate, seré como Betty White bajando por la rampa. ‘Oye, hazme un powerbomb rápidamente desde esta mesa.'»

Pero mirar tanto adelante en el tiempo no tiene ningún sentido; habría quien diría que tampoco lo tiene mirar aunque solo sea un segundo, pues lo importante es el presente. Y el presente de Billie Starkz, como venimos diciendo, es mangífico. Ahora, especulando con el futuro, ¿y si ella es la nueva Campeona Mundial ROH? Athena lleva 359 días de reinado y parece invencible pero puede que el 15 de diciembre su hasta ahora pupila la destrone para dar comienzo a una nueva era en la división femenil de Ring of Honor.

