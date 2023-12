Apuntado anteriormente, Final Resolution, el último gran evento de Impact Wrestling antes de que acabe 2023 (y último antes de la vuelta de TNA), está mostrando un cartel con encuentros un tanto «random».

Ejemplo de ello es su segunda defensa de campeonato, concretada recientemente. ABC, la dupla conformada por Ace Austin y Chris Bey, pondrá sobre la mesa el título mundial de parejas ante Brian Myers y Eddie Edwards. ¿Por qué un tanto «random»? Si bien no es la primera vez que Myers y Edwards unen fuerzas, su oportunidad titular sale de la nada.

Más cabal desde el punto de vista narrativo es otro combate de duplas confirmado. Trinity y Jordynne Grace, quienes se enfrentarán en Hard to Kill por el Campeonato Mundial Knockouts, harán equipo para ir contra las rudas Deonna Purrazzo y Gisele Shaw.

Mientras, la previa de Final Resolution (Countdown To Final Resolution) albergará un mano a mano entre Frankie Kazarian y Sheldon Jean.

Al amparo de la Don Kolov Arena de Mississauga (Canadá), Impact Wrestling celebrará el sábado 9 de diciembre la decimosegunda edición de Final Resolution, cuyo menú luchístico luce así (provisionalmente).

[COUNTDOWN TO FINAL RESOLUTION]

