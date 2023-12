Alex Shelley: «La gente está ansiosa de que TNA vuelva»

Se acerca 2024 y en estos días tan de recapitulación, podemos decir sin miedo a errar que Impact Wrestling ha sido uno de los «highlights» del 2023.

Sus 11 últimos meses suponen realmente una continuidad lógica de lo que la empresa venía haciendo desde la pandemia, y este gran «momentum» se verá acrecentado el próximo mes por la vuelta de la denominación TNA para el producto, cuando tenga lugar Hard To Kill.

Desde luego, TNA resulta más coreable que Impact Wrestling, pero bromas aparte, no parece importarle a Scott D’Amore y Cía que aquellas siglas clásicas sean todavía sinónimo para muchos de una empresa segundona que fue capaz de tener números rojos por hacerse con los servicios de un Hulk Hogan pasado de rosca.

Según D’Amore, otros muchos fans llevaban tiempo esperando que se recuperase el nombre de TNA. Planes postergados por el coronavirus que se plasman en uno de los mejores estados de forma de su historia reciente.

Actual Campeón Mundial Impact y talento pujante desde que la compañía despuntara como TNA, Alex Shelley sabe lo que es trabajar bajo ambas denominaciones. Y recientemente, en entrevista con SEScoops, el Motor City Machine Gun comenta así esta vuelta a los orígenes.

«Yo sabía del cambio de nombre de antemano y en ese momento, creo que todos estaban bastante confiados de que sería una buena idea. Por varias razones. Y cuando el anuncio se hizo, creo que la mayoría de la gente se sorprendió de la buena acogida. No era sólo una buena idea, era una gran idea. Hicimos la gira por Reino Unido inmediatamente después de Bound for Glory y perdí la cuenta de cuántas veces surgieron cánticos de ‘¡TNA!’ durante esos shows. Así que creo que la gente está ansiosa de que ocurra. Y no tendrán que esperar mucho».