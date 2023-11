Como si se tratara de una previa de la noticia que nos ocupa, Zack Sabre Jr. expresó una semana atrás bajo entrevista con NJPW su deseo de competir para Impact Wrestling, algo que nunca ha hecho.

En las últimas horas, tras la conclusión del más reciente episodio televisivo de Impact, la empresa ha anunciado el debut de Zack Sabre Jr. sobre sus rings. Y casi punto por punto, a excepción de Mike Bailey, el combate cubre todo lo que expuso el Campeón Mundial de Televisión NJPW en aquellas declaraciones: haciendo dupla con Josh Alexander, se las verá con Motor City Machine Guns.

BREAKING:@AlexShelley313 & @SuperChrisSabin will take on @Walking_Weapon and @zacksabrejr at #FinalResolution on December 9 LIVE on IMPACT Plus, YouTube, and FITE from the Don Kolov Arena in Toronto, Canada!



Get tickets and be there LIVE: https://t.co/rroFbriF7E pic.twitter.com/p3oPDualcE