Antes de iniciar su exitosa gira por las islas británicas, Impact Wrestling hizo uso una vez más del Cicero Stadium (recinto que ya deberían rebautizar como Impact Arena) para grabar una entrega televisiva que estamos viendo ahora, casi dos semanas después de que la empresa concluyera dicho «UK Invasion Tour».

.@AlexShelley313 is STILL IMPACT World Champion after a hard-fought battle with @TheJonGresham! #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/hNteYwt3dx