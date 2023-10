Luego de las emocionantes acciones de «Figthing Spirit Unleashed» en las Vegas, se definieron varias luchas para “Lonestar Shootout” en Texas.

► Se jugarán cinco campeonatos y dos duelos especiales en «Lonestar Shootout»

«Lonestar Shootout» será el último evento del año que New Japan Pro Wrestling presente en territorio estadounidense, por lo que se prepara una función espectacular.

Hasta el momento se han confirmado cinco combates titulares y dos duelos especiales. Resta definir los duelos donde se verán involucrados otros participantes como Jon Moxley, KENTA y las estrellas mexicanas del CMLL, Último Guerrero y Atlantis.

El CMLL vuelve a hacerse presente en un evento de NJPW STRONG. Místico, el Príncipe de Plata y Oro, sostendrá un duelo individual contra el versátil TJP. Ellos se enfrentaron en agosto en el Grand Prix Internacional 2023, pero esta será la primera ocasión que sostengan una confrontación individual.

Guerrilla of Destiny (Hikuleo y El Phantasmo) fueron atacados arteramente por West Coast Wrecking Crew (Royce Isaacs y Jorel Nelson) al término de su lucha en Las Vegas. Ahora se enfrentarán formalmente en Texas para definir a la mejor dupla de la región.

Eddie Kingston logró un gran resultado en su duelo ante HENARE en Las Vegas; ahora tiene ante sí el desafío de Satoshi Kojima, un recio veterano de cuidado.

Stephanie Vaquer tendrá una oportunidad inmejorable de contender por el cetro femenino IWGP. Mayu Iwatani aceptó su reto y Vaquer tendrá que demostrar su valía representando al CMLL.

Zack Sabre Jr. vuelve a exponer el Campeonato de la TV NJPW World, en esta ocasión ante Mike Bailey. Sabre pone en disputa su cetro por dieciseisava vez, y se encuentra tan motivado, que ya anunció que pretende alcanzar la veinteava defensa.

Shingo Takagi defenderá por primera ocasión el Campeonato de Peso Abierto NEVER respondiendo al desafío de Trent Beretta. Con esta lucha, Takagi estrena su tercer reinado.

El cartel va como sigue:

NJPW «LONESTAR SHOOTOUT», 10.11.2023

Curtis Culwell Center, Garland, Texas, USA

-. Toru Yano vs. Joey Janela

-. TJP vs. Místico.

-. NJPW STRONG Openweight Tag Team: Hikuleo y El Phantasmo (c) vs. Jorel Nelson y Royce Isaacs.

-. NJPW STRONG Openweight: Eddie Kingston (c) vs. Satoshi Kojima

-. IWGP Women’s Title: Mayu Iwatani (c) vs. Stephanie Vaquer.

-. NJPW World Television: Zack Sabre Jr. (c) vs. ‘Speedball’ Mike Bailey.

-. NEVER Openweight Title: Shingo Takagi (c) vs. Trent Beretta