Jake Roberts: “Tony Khan es más sabio que Vince McMahon”

El Miembro del Salón de la Fama WWE, Jake “The Snake” Roberts, hoy en día bajo contrato con AEW, empresa en donde se desempeñaba como manager de Lance Archer, y con quien tuvo gran relevancia en la empresa hasta cuando Archer sufrió una dura lesión en la cabeza que lo sacó del ring varios meses y Roberts se enfermó.

Y aunque Tony Khan no tenga nada para él a nivel creativo, algo que seguramente le molesta, recientemente habló muy bien de él. Y dejó a Khan por encima de su antiguo jefe, Vince McMahon, cuando en un reciente episodio de su podcast The Snake Pit decidió hablar de ellos.

► Jake Roberts prefiere a Tony Khan que a Vince McMahon como jefe

Roberts asegura que Tony Khan es mucho más sabio que lo que Vince McMahon era a su edad, e incluso, ahora mismo. Estas fueron sus declaraciones:

“Bueno, Vince no se caracteriza por su amabilidad. Tony Khan es muy amable. Son dos animales completamente diferentes. Sí que son diferentes. Vince era un tipo que se rodeaba de gente que sabía qué carajo hacer, mientras que Tony Khan ya sabía qué demonios tenía que hacer.

“Es mucho más sabio en lo que respecta al negocio de la lucha libre, mucho más que Vince McMahon. Puede citarte luchas de hace 30 años y dártelas movimiento tras movimiento. Tony Khan es un hombre asombroso, asombroso. No sé si he conocido a alguien más inteligente que él. Realmente, no creo que lo haya hecho”.