“No hay mucha interacción con el talento más joven. Hay algunos muchachos en AEW que me dan la bienvenida a estar allí. Todos son amables, no me malinterpreten, pero eso es todo. Me gustaría mucho más. Desearía que AEW me usara en un puesto en el que ayudara a las personas con entrevistas porque sé cómo hacerlo, y ciertamente puedo ayudar a algunas personas que están luchando (…)». Jake Roberts decía recientemente que le gustaría que All Elite Wrestling le diera más trabajo.

► El futuro de Lance Archer en AEW

«The Snake» es el mánager de Lance Archer y uno de los motivos por los que no aparece más en la programación de la compañía es porque el luchador dedica más tiempo a New Japan Pro-Wrestling. De hecho, es donde ha estado luchando durante todo el final de 2022, desde que a mediados de noviembre perdiera ante Ricky Starks en una lucha en Rampage en un torneo por la contención al Campeonato Mundial AEW; a excepción de un combate en diciembre para la organización JUST TAP OUT Professional Wrestling.

No obstante, el «Murderhawk Monster» no ha dicho su última palabra como All Elite. Durante su reciente entrevista con Busted Open Radio reconoce que las cosas salieron mal anteriormente en el sentido creativo pero que ha logrado construirse una base dentro de la empresa y adelanta que no tiene inconveniente en reinventarse. Es más, incluso hablar de luchar por títulos. Todavía no ha sido campeón pero anduvo cerca del Campeonato TNT. Veremos qué sucede cuando deje Japón y vuelva a Estados Unidos.

“Creo que he creado una base para lo que soy en la empresa. Pero, las cosas han salido mal. Y estoy de acuerdo con la idea de una reconstrucción lenta. Estoy de acuerdo con reinventarme y encontrar mi lugar dentro de la empresa para volver a luchar por esos campeonatos”.

