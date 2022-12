All Elite Wrestling ha hecho tantas cosas buenas en la industria que sería interesante dedicar un artículo a repasarlas. Entre ellas ahora destacamos el dar la oportunidad a grandes nombres de la historia cuyas carreras como luchadoras quedaron en el pasado hace mucho tiempo de mantenerse en primera plana en una gran compañía en la televisión nacional. Ahí tenemos a Jake «The Snake» Roberts, quien ha estado trabajando bastante y no tiene intención de dejar de hacerlo en un futuro cercano.

► Jake Roberts visitará hospitales con AEW

En un episodio reciente de su The Snake Pit que miembro del Salón de la Fama de WWE adelanta que está dispuesto a hacer cualquier cosa que le propongan y que próximamente van a estar visitando hospitales, acerca de lo cual está muy emocionado. No da muchos detalles pero será otra aventura que esté desarrollando con AEW.

«Lo que sea que AEW quiera de mí, estoy allí. Ya sea manejando a Lance [Archer] o haciendo algo tras bambalinas como tratando de ayudar a los niños. Me han propuesto hacer algo donde visitamos hospitales y esas cosas y estoy muy muy emocionado de hacerlo. Espero que también podamos ir a algunos [centros] de rehabilitación donde podamos hablar con algunas personas y ayudarlos a pasar página».

Jake Roberts firmó para ser All Elite en 2020 y es el mánager del luchador Lance Archer. No es un rostro habitual de los programas semanales, ya sea por problemas de salud o por las fechas de su pupilo con New Japan Pro-Wrestling, pero de cuando en cuando hace las delicias de los fanáticos. Obviamente, ya no lucha, aunque, como vemos más arriba, en alguna ocasión ha lanzado algún golpe. Tuvo su último combate en 2018 y nunca ha luchado en AEW.