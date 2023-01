Jake Roberts: «Desearía que AEW me usara mucho más»

Jake Roberts es el mánager de Lance Archer en All Elite Wrestling, pero debido a que este continúa trabajando habitualmente en New Japan Pro-Wrestling, no pasa tanto tiempo como otros luchadores en la compañía estadounidense, lo que hace que su representante tampoco. Y «The Snake» quiere más. En realidad, mucho más. Así lo señala en un reciente episodio de su podcast, Snake Pit. Próximamente, veremos si Tony Khan tiene algo nuevo para él o su cliente se enfoca más en AEW, acerca de lo cual no tenemos ninguna novedad.

► Jake Roberts quiere mucho más en AEW

“No hay mucha interacción con el talento más joven. Hay algunos muchachos en AEW que me dan la bienvenida a estar allí. Todos son amables, no me malinterpreten, pero eso es todo. Me gustaría mucho más. Desearía que AEW me usara en un puesto en el que ayudara a las personas con entrevistas porque sé cómo hacerlo, y ciertamente puedo ayudar a algunas personas que están luchando.

«Siempre puedes mejorar en las entrevistas, nunca eres genial. Dory Funk me dijo una vez: ‘Si alguna vez crees que tienes la lucha perfecta’, y así es como me siento con respecto a las entrevistas, ‘entonces deberías ir detrás del escenario, quitarte la ropa interior, quitarte las botas, ponerlas en una pila, rociar líquido para encendedores y quemarla. Ya no mereces estar en el ring si crees que has tenido una lucha perfecta. No existe la lucha perfecta, siempre puedes mejorarla’. Lo mismo con las entrevistas”.

¿Os gustaría ver más a Jake «The Snake» Roberts en All Elite Wrestling?