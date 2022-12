Jake «The Snake» Roberts es uno de los muchos grandes nombres de la historia de la lucha libre que tiene un podcast, The Snake Pit, y que demuestra cuán interesante es que así sea. Hablando de la actualidad, recordando historias del pasado, revelando otras que en su momento no salieron a la luz… El WWE Hall of Famer lanzó un nuevo episodio recientemente en el que estuvo hablando de algunos luchadores de AEW, donde trabaja actualmente como mánager de Lance Archer.

Jake Roberts al habla

«La Serpiente» señaló que le hubiera gustado manejar también a Miro o los Lucha Brothers:

“Creo que me hubiera ido genial con ellos. Hay otras personas también. Miro. Creo que hubiera sido bueno con Miro”.

También dedicó buenas palabras a Eddie Kingston:

“Eddie trabaja duro y lo aprecio”.

Y además que le hubiera gustado luchar tanto con FTR como con Chris Jericho:

“FTR, pero los querría en partidos combates individuales. Me hubiera gustado haber hecho algo con Chris Jericho. Creo que podríamos haber hecho algunas cosas”.

Jake Roberts ya no lucha pero no hace tantos años puesto que tuvo su último combate en 2018. En lo relativo a ser mánager de otros All Elite, no existe ningún plan, al menos que sepamos. La verdad es que le va bien con Lance Archer, aunque no pasan tanto tiempo en la programación debido a problemas de salud del veterano ex luchador así como las fechas de Archer en New Japan Pro-Wrestling. Veremos qué es lo próximo de ambos y cómo continúa evolucionando la carrera de «The Snake».