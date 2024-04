Jack Perry podría reaparecer en AEW durante Dynasty

Ha vivido Jack Perry un interesante periplo por NJPW en lo que llevamos de año, desde que debutara allí en la primera jornada de la New Japan Cup.

Y empleo el pretérito porque parece que sus días en NJPW vieron su fin el pasado viernes en Windy City Riot, donde cayó ante Shota Umino, después de un combate de duplas del que salió ganador en Sakura Genesis.

Esto escribe Dave Meltzer dentro del Wrestling Observer Newsletter de hoy.

NJPW Windy City Riot fue el último combate de Jack Perry en New Japan y va a empezar de manera inminente con AEW.

Lógico que la casa Élite quiera aprovechar su candencia, todavía enorme por la reciente emisión de las imágenes de su pelea con CM Punk en All In 2023. Y sin ir más lejos, tal vez Perry haga su retorno de forma sorpresiva durante Dynasty. Aunque ya con estas informaciones, no tan sorpresiva.

► Cartel provisional de AEW Dynasty

Y hablando de AEW Dynasty, que tendrá lugar este domingo 21 de abril desde la Chaifetz Arena de St. Louis (Missouri, EEUU), he aquí su menú luchístico confirmado.

[ZERO HOUR]

Watch #AEWDynasty LIVE on PPV THIS SUNDAY at 8pm ET/5pm PT!



🔗 https://t.co/i2toHZ3diz pic.twitter.com/FKgWEKSSwx — All Elite Wrestling (@AEW) April 18, 2024