Jack Perry líder de ventas luego del pietaje de ALL IN

El tema del momento. En el episodio del 10 de abril de AEW Dynamite, durante un segmento de The Young Bucks, presentaron el pietaje del altercado físico entre Jack Perry y CM Punk.

Lo anterior para calentar su rivalidad con FTR, con quienes se enfrentarán en AEW Dynasty, el próximo PPV de AEW que tendrá lugar el 21 de abril.

Es de público conocimiento que FTR son amigos de Punk y Los Bucks aprovecharon esa conexión para provocarlos por medio del pietaje.

Ese es el contexto narrativo que justifica lo presentado en pantalla.

El altercado en ALL IN (2023) que le costó ser suspendidos a "Jungle Boy" Jack Perry y a CM Punk. En el más reciente episodio de AEW Dynamite The Young Bucks lo mostraron. Todo eso bajo su personaje de malvados evp. Lo cual calienta su rivalidad con FTRpic.twitter.com/w6n1Dfkr29 — Javier Montes el hijo de Francisco (@HijoDeFrancisco) April 11, 2024

Ahora bien. Llegó la primera consecuencia de la presentación de lo que moraba en las cámaras de seguridad del estadio de Wembley: Perry agotó sus camisas «Scapegoat», en nuestro español: chivo expiatorio.

► ScapegoatMania

Desde su salida de AEW, Perry ha vuelto pero al ring de New Japan Pro Wrestling, llevando la narrativa del «Scapegoat».

Su mercancía está disponible en la tienda en línea de NJPW.

Resulta que después de presentado el vídeo de su encontronazo con Punk, sus camisas con la frase: «Scapegoat» se agotaron.

Jack Perry's official Scapegoat shirt on his merch website is COMPLETELY SOLD OUT in all sizes! THE JACK FANBASE IS THRIVING. pic.twitter.com/XuUibPrwCG — Drainmaker 🌧️ 💵 (@DrainBamager) April 11, 2024

«¡La camiseta oficial «Scapegoat» de Jack Perry en su página web de mercancía está COMPLETAMENTE AGOTADA en todas las tallas! ¡LA BASE DE FANS DE JACK ESTÁ CRECIENDO!».

Eso no es todo: también las de «Cry Me a River», de su facción House of Torture.

Not only is the scapegoat shirt sold out Jack Perry is the #1 merch seller in New Japan Pro Wrestling in back to back months, two different shirts https://t.co/pjr0jKbUHH pic.twitter.com/yg3ExU0927 — 🅰️🅾️ (@KXNGAO) April 11, 2024

«No solo la camiseta de «Scapegoat» está agotada. «Jack Perry es el vendedor de mercancía número uno en New Japan Pro Wrestling durante dos meses consecutivos, con dos camisetas diferentes».

Al menos monetariamente, Perry ha salido beneficiado del revuelo que ha causado la estrategia de Los Bucks, que no ha dejado indiferente a nuestra comunidad.