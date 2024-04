Así se sienten The Young Bucks después de presentar el pietaje de ALL IN

Cada semana o a veces de un día para otro, nuestro rocambolesco mundo de la lucha libre da para nota.

Recientemente AEW sacó a la luz en el episodio del 10 de abril de Dynamite, la pelea detrás de cámaras entre Jack Perry y CM Punk en ALL IN.

Lo cual ha sido tema de conversación entre seguidores del pancracio.

Pero aún hay más.

Recordemos que los artífices de presentar el pietaje en vivo y en directo, fueron The Young Bucks, quienes, luego de que pasaran los días, han declarado cómo se sienten luego de presentar el altercado tras bambalinas.

Lo anterior pasó en una entrevista que Los Bucks concedieron a Justin Barrasso de Sports Illustrated.

Obviamente Barraso abordó el tema del momento.

Barraso: «Ahora que ya no trabaja para la empresa, ¿fue sabio poner a Punk en la programación de AEW? ¿Es esto parte de una trama más grande que beneficiará a Perry? ¿Cómo se conectaría con la historia en curso de los Bucks con Dax Harwood y Cash Wheeler de FTR? ¿Y los Bucks vacilaron en mostrar las imágenes?»

Matt Jackson: «Dado que estamos luchando contra FTR en Dynasty, y siendo la primera vez que lo hacemos desde All In London, tantos sentimientos y pensamientos nos vinieron a la mente. Se reabrieron viejas heridas. Decidimos que era justo ser transparentes y honestos con nuestros fanáticos. Necesitábamos darles contexto sobre por qué sentimos que fallamos en All In London. Nuestros cuerpos estaban allí en el ring luchando contra FTR en Wembley, pero nuestras mentes estaban en la parte trasera con el chivo expiatorio de toda la situación: Jack Perry. Los tres fuimos injustamente tratados esa noche, y no lo he superado«.

Nick Jackson: «Como Vicepresidentes Ejecutivos, nos dieron una tarea esa semana por parte del jefe y la hicimos lo mejor que pudimos. Cero arrepentimiento«.