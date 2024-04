Matt Jackson: «Esperen grandes sorpresas en AEW Dynasty»

Venimos comentando el gran equilibrio que presenta el cartel de AEW Dynasty, pues prácticamente todas las luchas anunciadas se antojan de interés estelar. Y esperen seguro nuevos añadidos en los próximos días.

Pero además de grandes combates, ahora sabemos que Dynasty podría contener ese «factor All Out 2021″. Véase, sorpresas que desencajen mandíbulas y vuelquen traseros.

Bajo entrevista con Sports Illustrated publicada hoy, The Young Bucks hacen esta previa del PPV. Primero, Matt Jackson.

Seguidamente, Nick Jackson.

Este domingo 21 de abril, desde la Chaifetz Arena de St. Louis (Missouri, EEUU), AEW celebrará Dynasty, cuyo menú luchístico tiene la siguiente estampa.

