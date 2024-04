Tony Khan: «Si Nikki Bella quiere venir a AEW…»

Nikki Bella revela que ha pensado en unirse a AEW durante un reciente episodio del pódcast que comparte con su hermana, Brie Bella, Nikki & Brie Show:

«Dado que hemos estado levantando tanto peso, siempre surge esa mentalidad de lucha libre. Siempre hablamos de volver y desarrollar esta historia, grabar este promocional. Lo comprendes, pero lo en serio que me lo tomé fue increíble. Llegué a pensar: ‘Bueno, quizás pueda dedicar un año a AEW y asistir cada semana’. Cuando vi el debut de Mercedes [Mercedes Moné] y escuché su promo, una línea en particular se quedó grabada en mi mente: ‘Aquí, vamos a llevar a cabo una evolución a nivel mundial.’ Eso me hizo reflexionar. Va más allá de una sola liga, es lo que ella quiso decir. Puede ser en todos estos lugares donde tantas mujeres están luchando. Le dije a Brie: ‘Creo que puedo hacerlo durante un año. Puedo estar aquí y allá, y participar cada semana’. Luego, pensé en Matteo. Pasé una semana pensando: ‘Esto es. Voy a llamar a Tony Khan. Estoy disponible. Me comprometeré’. Pero luego, me di cuenta de que no puedo hacerle eso a mi hijo en este momento. Él me necesita».

Tony Khan contesta a las palabras de la miembro del Salón de la Fama de la WWE cuando le preguntan en una entrevista en Battleground Podcast.

«Si Nikki García alguna vez quisiera unirse a AEW, estaría muy interesado en eso. Tengo un gran respeto por ella. Nicole y Bri significan mucho para nosotros, ya que Bryan es como parte de mi familia, lo que significa que Bri y Nicole también lo son. Les tengo mucho respeto a ambas, y si Nikki estuviera interesada en venir a AEW, sería un honor tenerla aquí en cualquier momento. Fue maravilloso escuchar eso. Significa mucho para mí, y simplemente me caen muy bien a las dos. Creo que son realmente geniales y talentosas, y agregarían mucho a AEW si alguna vez decidieran unirse.»