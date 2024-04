«Jack Perry necesitaba algo controversial»: Nick Jackson

El principal beneficiado ahora mismo de la discutible decisión de emitir las imágenes del incidente entre CM Punk y Jack Perry es el propio Perry.

Más allá de buenas ventas de «merchandising», a AEW sólo le proporcionó un estimable dato de audiencia el pasado miércoles, sin mayor recorrido de cara al choque The Young Bucks vs. FTR de Dynasty, que realmente no necesitaba de tal impulso promocional. Mientras, a Punk ni le ha beneficiado ni perjudicado, pues nada se mostró del veterano en dicho vídeo que nos sorprendiera.

Muy distinto en el caso de Perry. Sólo falta comprobar el recibimiento días atrás en NJPW Windy City Riot, show celebrado desde Chicago. Y aunque su «heel turn» ya fue un acierto, se diría que aquella pelea con Punk supone lo mejor que hasta ahora le ha ocurrido en su carrera.

► Una apuesta de The Young Bucks

AEW se encuentra inmersa en semana de PPV, con Dynasty a apenas cuatro días de celebrarse. Y antes del episodio de Dynamite de hoy, Sports Illustrated publica una interesante entrevista con The Young Bucks, donde, por supuesto, los vicepresidentes ejecutivos de AEW son preguntados por Jack Perry.

He aquí lo que dice Nick Jackson.

«Lleva tiempo siendo la nueva estrella en ciernes y simplemente necesitaba que le ocurriera algo controversial para que la gente abriera los ojos. A nosotros también nos sucedió tiempo atrás en nuestras carreras».

Y he aquí lo que dice Matt Jackson.

«Jack Perry fue una de mis contrataciones originales para AEW. Vi un vídeo de él en la escena independiente y luego vi todo lo que pude encontrar. Años antes, escuché historias de un niño de nueve años que fue llevado a la escuela de lucha libre en el Sur de California por su padre famoso Luke Perry. Me pregunté que qué habría sido de ese chico. Aparentemente, había trabajado mucho y se había convertido en un luchador excelente. Vi los vídeos y pensé, ‘Vaya. Joven, un tipo guapo del Sur de California con una gran mata de pelo. Parece un incomprendido. Tiene mucha confianza. Me recuerda mucho a mí y a Nicholas a su edad’. «Volviendo de Japón, Jack Perry tiene ahora esa agudeza y arrogancia. Y después de toda la mierd* con la que ha estado lidiando, tiene una espinita clavada. Es un tipo peligroso ahora mismo y está a punto de explotar».