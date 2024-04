Triple H lanzó el primer ataque: «Porque alguien tenga éxito en otro lugar no significa que vaya a tener éxito bajo los grandes focos. WWE es una liga distinta, es un mundo distinto. Cuando veo a gente que intenta tener éxito y entonces hablan de lugar que han elegido como, ‘bueno, trabajo menos, el calendario es más ligero…’ Vale, pues entonces me alegro de no haberte contratado porque si no estás para darlo todo en un punto inicial de tu carrera, no tienes nada que hacer aquí».

Will Ospreay contestó así: «Normalmente no caería en este tipo de cebo, pero viendo que el tipo que lo dijo sólo está en la posición en la que está porque se estaba acostando con la hija del jefe, no estás en posición de decirme de qué va todo esto, amigo mío, porque no tienes ni idea de por qué lucho. Que esto te sirva de dolorosa reprimenda y de amable recordatorio de que no se tiran piedras a un asesino con una ametralladora».

► Kevin Nash de Will Ospreay vs. Triple H

Antes de continuar, ¿estaba HHH atacando a Ospreay? Ya solo porque AEW no cuenta con House Shows es verdad que en la casa Élite tienen un calendario más liviano pero Will no ha dejado de tener combates y segmentos en la programación desde que se unió a ella. Además, ¿está «The Aerial Assassin» en el punto inicial de su carrera? ¿Y acaso no lo dio todo por todo el mundo en NJPW, RevPro, PROGRESS, TNA…? No tendría sentido que esas palabras fueran contra él. Aún así, pasó lo que pasó.

Y ahora es Kevin Nash quien comparte su punto de vista en Kliq This:

«Si tienes los c*jones para meterte con la esposa del jefe y luego tienes los c*jones para presentarte y pedir un trabajo, más te vale tener los c*jones para aguantar lo que venga.

«Todo en este negocio es parte del espectáculo. ¿Es Will Ospreay un talento excepcional en su estilo? Absolutamente. ¿Tiene un lugar en este negocio? Sin duda alguna. Como Paul [Triple H] no lo mencionó por su nombre, no hay necesidad de que nadie se moleste. Esta situación resalta por qué es posible que no haya hecho el cambio [a WWE]. Puede que no tenga un profundo entendimiento del negocio como otros lo tienen. Jade [Cargill] fue inteligente en su enfoque. Fíjate en Jade.»