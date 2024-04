«Porque alguien tenga éxito en otro lugar no significa que vaya a tener éxito bajo los grandes focos. WWE es una liga distinta, es un mundo distinto. Cuando veo a gente que intenta tener éxito y entonces hablan de lugar que han elegido como, ‘bueno, trabajo menos, el calendario es más ligero…’ Vale, pues entonces me alegro de no haberte contratado porque si no estás para darlo todo en un punto inicial de tu carrera, no tienes nada que hacer aquí». Triple H lanzaba recientemente este dardo contra AEW.

► El ataque de Will Ospreay a Triple H

Tuvo muchas respuestas pero la más destacada llegó durante el episodio de Dynamite del 10 de abril, cuando Will Ospreay dijo: «Normalmente no caería en este tipo de cebo, pero viendo que el tipo que lo dijo sólo está en la posición en la que está porque se estaba acostando con la hija del jefe, no estás en posición de decirme de qué va todo esto, amigo mío, porque no tienes ni idea de por qué lucho. Que esto te sirva de dolorosa reprimenda y de amable recordatorio de que no se tiran piedras a un asesino con una ametralladora».

Como era de esperar, las palabras de la estrella de la casa Élite han provocado un notable revuelo e incontables reacciones, tanto positivas como negativas. Ahora destacamos la de Bully Ray. El miembro del Salón de la Fama de la WWE cree que no fue un buen movimiento.

«Escuchamos a Will Ospreay comentando sobre las palabras de Triple H y sobre tener relaciones con la hija del jefe. No es bueno. No creo que haya sido una movida acertada por parte de Ospreay. En el negocio de la lucha libre hay ciertas cosas, muchas cosas, de las que decimos que no son personales, solo negocios. Ese fue un golpe bastante personal», explica el veterano en Busted Open Radio.