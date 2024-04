Se revela afiche promocional de WWE Backlash 2024

Cody Rhodes terminó su historia en WrestleMania 40, derrotando a Roman Reigns por el Campeonato Universal Indisputable WWE, pero no se duerme en los laureles y ya empieza un nuevo camino, esta vez como el monarca máximo de la compañía, quien a su vez ya está pensando en lo que será su siguiente evento premium en vivo, WWE Backlash 2024.

► Cody Rhodes está en la portada de Backlash 2024

Mientras empieza la ruta hacia WWE Backlash 2024, Paul «Triple H» Levesque compartió el afiche promocional del evento en sus redes sociales, mostrando a Cody Rhodes vestido con su característico atuendo con su logo, y con el Campeonato Universal Indisputable colgado sobre su hombro. «Las pesadillas se hacen realidad», es el lema del afiche. Cody Rhodes también compartió la imagen en sus redes sociales.

«Una nueva era para un nuevo campeón… y el próximo mes, el Universo WWE en Francia ayudará a iniciarla»

Backlash se llevará a cabo en el LDLC Arena en Lyon-Decines, Francia, el 4 de mayo próximo, y será el primer evento premium en vivo que la compañía realice en el país galo. La noche anterior al evento se llevará a cabo el episodio de WWE SmackDown, que marcará la primera vez que el programa se transmitirá desde Francia.

Luego de Backlash, el siguiente evento internacional que celebrará la WWE es King and Queen of the Ring en Jeddah, Arabia Saudita, el 25 de mayo, por lo que será un mes bastante agitado para la compañía y sus Superestrellas, teniendo en cuenta la logística necesaria que requieren para realizar este tipo de eventos fuera de territorio estadounidense.