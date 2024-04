Booker T: «Si Jade Cargill siguiera en AEW…»

Jade Cargill abandonó AEW buscando justamente lo que está obteniendo en WWE. Ha dado no solo uno sino varios pasos en su conversión a estrella de la lucha libre profesional, siendo presentada como tal en los dos programas semanales más importantes de la industria como lo son Raw y SmackDown, y participando en el evento más importante del año, WrestleMania XL, donde además ella consiguió la victoria para su equipo. Sin duda tomó la decisión acertada para su carrera.

► Booker T de Jade Cargill

Dicho esto, ¿y si se hubiera quedado en la casa Élite? El WWE Hall of FamerBooker Tespecula con ello en The Hall of Fame:

«Al analizar el roster de mujeres en AEW, es evidente. No estaría haciendo nada en AEW si todavía estuviera allí, aparte de lo que estaba haciendo, que era nada. Estaba teniendo combates insignificantes que no le aportaban nada en términos de aprendizaje, simplemente saliendo y derrotando a chicas para mejorar su récord. Eran solo combates rápidos. Aprender sobre la marcha, en un sistema que no es ideal para aprender, nuevamente teniendo esos tipos de combates donde no estás trabajando con las chicas del roster principal, por así decirlo, como Britt Baker. No creo que Jade Cargill y Britt Baker hayan hablado una vez en AEW. ¿Cómo puede estar aprendiendo en un sistema así? Así que creo que al mudarse a WWE y estar en ese sistema, va a obtener mucho más de ello, así como el efecto posterior cuando todo termine es qué tan grande será su estrella. Creo que lo que va a importar más que nada es qué tan grande será su estrella.»