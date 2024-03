Jade Cargill: «Dejé AEW profesional y amigablemente»

Jade Cargill se fue de AEW en septiembre de 2023 no firmando un nuevo contrato para unirse a la WWE.

No hubo nada negativo que sucediera con ella en la casa Élite, simplemente quería subir un escalón en su carrera.

Lo mismo que pasó recientemente con Shawn Spears. Todo depende de lo que uno busque en la lucha libre.

► Jade Cargill de AEW

Y la que fuera Campeona TBS estaba buscando hacer negocios, mejorar, sería la palabra, sus negocios.

«Todo es negocio, todo es negocio. Me fui de una manera muy amigable y profesional. Hice lo que tenía que hacer. Todos estaban muy contentos por mí, ya sea que hubieran entendido algo o no. Estaban felices por mí. No hay resentimientos de ninguna manera», explica a Fightful.

Al final, Cargill tiene amigos en ambas compañías y quiere que todos tengan éxito:

«Al final del día, estos son mis amigos. Tengo amigos aquí, tengo amigos allá. Solo quiero ver a todos sobresalir y ganar dinero. Todos queremos ganar dinero y crear un nombre para nosotros mismos y ayudar a la próxima generación de luchadores que quieren adoptar este deporte.»

Mientras se escriben estas líneas, Jade Cargill está a punto de hacer su primera aparición en SmackDown como Superestrella oficial de la marca azul:

There's a STORM brewing on #SmackDown tomorrow night with the arrival of @Jade_Cargill! pic.twitter.com/vHwaxqRXxW — WWE (@WWE) March 29, 2024

Bryan Danielson explicaba no hace mucho que en WWE la mayoría querían que AEW triunfara:

«(…) Volviendo a la conciencia en WWE en ese momento cuando AEW comenzó, todos estaban al tanto. Diferentes personas tenían diferentes opiniones al respecto. Lo mismo ocurre cada vez que hay algún tipo de desafío o inicio. Hay algunas personas que quieren que fracasen de inmediato. Solo para demostrar lo que sea. ‘Solo hay una forma de hacer esto’ y cosas por el estilo. La mayoría de nosotros, la mayoría de los luchadores, queríamos que AEW tuviera éxito. Eso es mejor para todos (…)».