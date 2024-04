Para el también hombre del micrófono en WWE, Vic Joseph, Michael Cole es el mejor comentarista de lucha libre de todos los tiempos. Así lo dio a conocer en una reciente entrevista con Scott Fishman de TV Insider. Estas fueron sus interesantes palabras:

«Mucho de esto se reduce a la pasión para mí. Pasión por lo que voy a decir. Pasión por cómo me voy a sentir. La emoción que voy a poner en ello. Luego se reduce al talento en sí mismo. Creo que cada talento es único y tiene una historia».

► Vic Joseph elogia a lo grande a Michael Cole

«Así que depende de mí descubrir cuál es esa historia. Mucho de esto son conversaciones e investigación, lectura. Hay una superestrella llamada Karmen Petrovic ahora mismo en NXT. Resulta que entré en un archivo y leí sobre lo que estaba haciendo, comenzando karate a los 5 años.

«Hay historias que puedo encontrar. Investigación que puedo hacer para ayudar a realzar quiénes son estos hombres y mujeres. Mucho de esto es en mi tiempo libre trabajando porque me encanta hacerlo, así que no se siente como trabajo para mí. Es divertido.

«Michael Cole es el más grande de todos los tiempos. Lo diré de nuevo. Él es el más grande de todos los tiempos. He aprendido mucho de él. Aquí está la cosa sobre Michael Cole. Él no quiere que yo sea Michael Cole.

«Él no quiere que Corey Graves sea Michael Cole. Todos tenemos nuestras propias voces distintas. Es cómo tú, como oyente, lo escuchas. Cuando fui a NXT, no quería ser Mauro [Ranallo]. No quiero ser Michael Cole.

«Quiero ser yo mismo. Pero si eres el más grande de todos los tiempos, ¿por qué no querrías tomar algunas cosas de ellos? No hay un mariscal de campo en el mundo que no esté mirando la mecánica de Tom Brady o el juego de pies de Patrick Mahomes.

«Si no estudias a personas que son las mejores, creo que es insensato si no lo haces. Tomaré tanto como pueda de Michael Cole y Corey Graves, por cierto, y lo moldearé a mi manera. Luego, con suerte, llegaré a su nivel».