El actual comentarista de NXT, Vic Joseph, quien recientemente elogió a Michael Cole como comentarista de WWE, habló en entrevista con TV Insider de cómo vivió el despido de su esposa, McKenzie Mitchell, de WWE, a finales del año pasado. Mitchell y Joseph se conocieron trabajando para WWE. Estas fueron sus palabras:

► Vic Joseph habla del despido de su esposa, Michelle McKenzie, de WWE

«Los primeros programas a los que fui después de eso fueron tristes porque ella es mi mejor amiga. No tener a mi esposa allí, y tampoco a un Johnny Gargano con quien hablar o a Candice LeRae o a Tommaso Ciampa. La lista sigue y sigue. Me desanimó, pero luego supe que todos los días, cuando llegara a casa, ella estaría allí.



«Aquí está la cosa. McKenzie todavía mira. Todavía es fanática de eso. Todavía quiere volver y ser parte de esta familia. El tiempo dirá, pero ese fue definitivamente un momento emocional. Justo antes de eso, mi padre murió.

«Y así, cuando hice NXT el martes, ese fue el día en que mi padre falleció por la mañana. Nadie lo sabía porque no publiqué nada hasta después del espectáculo. Ella estaba allí conmigo. Shawn Michaels estaba allí conmigo. Fue un momento difícil, pero lo superamos.

«Estoy emocionado por la oportunidad. Cuando obtienes ese apoyo y sientes todo eso. Cuando tienes la oportunidad de ser parte de algo que te llevará al siguiente nivel, estoy deseando que llegue. Booker T está deseando que llegue. Esto será asombroso. Estoy listo para el viaje. No sé qué va a pasar, pero me gustaría estar en Inside the NFL».