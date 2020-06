Hace pocos días informábamos la triste noticia de que la luchadora de Stardom, Hana Kimura, falleció a la edad de 22 años. Horas antes del suceso, había publicado en su Twitter ese día con imágenes de autolesiones y un mensaje inquietante que generó una gran preocupación entre sus fanáticos. Estas publicaciones ahora ya están eliminadas, pero evidentemente dejó impresionados a propios y extraños, al igual que varias Superestrellas han expresado el repudio ante el acoso cibernético.

► Io Shirai recuerda a Hana Kimura

La superestrella de NXT, Io Shirai, habló recientemente con Justin Barrasso de Sports Illustrated para promocionar el próximo evento NXT Takeover: In Your House. Si bien la mayor parte de la entrevista se dedicó a hablar sobre varios temas, incluidas sus aspiraciones futuras, Shirai se tomó un tiempo para hablar sobre la luchadora recientemente fallecida, Hana Kimura.

Io Shirai era amiga de Kimura y creía que iluminaba cualquier habitación con la que entrara con una sonrisa radiante. Estaba ansiosa por ver hasta dónde llegaría Kimura como persona y como luchadora profesional.

"Hana era una de las luchadoras más talentosas del mundo, y esperaba verla crecer para ver hasta dónde podía llegar. Siempre recordaré su sonrisa que alegraría cualquier habitación en la que entrara. Es así importante que todos nos amemos y nos tratemos con respeto".

Io Shirai, de quien se rumora un posible ascenso al elenco principal, tiene un importante encuentro este domingo frente a Charlotte Flair y Rhea Ripley por el Campeonato Femenil NXT en NXT Takeover: In Your House. Al respecto, la japonesa nos indica qué es lo que podemos esperar del mismo:

"Los fanáticos deberían ver nuestro encuentro en In Your House este domingo porque exhibirá a tres de las mejores atletas del mundo. Todas aportamos algo diferente al ring con nuestros enfoques estilísticos, y cuando tienes el Campeonato Femenil NXT en juego, cualquier cosa puede suceder. Los fanáticos me verán convertirme en la campeona, comenzando un nuevo capítulo en la historia de NXT."