DDT: "DDT TV Show! #5" Regresa Strong Hearts, el reclamo de Kongo

DDT presentó "DDT TV Show! #5", quinto programa de su serial a puerta cerrada que tan buena respuesta ha tenido entre los aficionados, quienes a través de Wrestle Universe han sido testigos de las rivalidades que se han consolidado de cara al evento de aniversario "Wrestle Peter Pan 2020".

► "DDT TV Show! #5"

Al comienzo de la función apareció MAO, quien debido a a una lesión en el tobillo derecho está fuera de acción. Anunció que el 7 de junio reaparecerá, pero desafortunadamente no podrá utilizar el guantalete que le daba derecho a impugnar por el título que deseara, ya que en esta función caducaba. El presidente Hisaya Imabayshi subió al ring y le pidió el guantalete; MAO pidió que su compañero de equipo, Mike Bailey lo utilizara, pero el presidente dijo que eso no era posible. Entonces le propuso a MAO que cuando retornara, tendría derecho a un nuevo guantelete para usarlo después de "Wrestle Peter Pan 2020"; el luchador aceptó.

Nuevamente volvieron a enfrentarse Danshoku Dino y Antonio Honda por el Campeonato Iron Man Heavy Metal. Comenzó el intercambio de golpes, hasta un momento determinado donde se detuvieron las acciones, lo que dio oportunidad a los televidentes a votar por lo que ocurriría a continuación. Se reanudó el combate con mayor intensidad, hasta que Dino golpeó accidentalmente al réferi Yukinori Matsui; a continuación, Honda y Dino se unieron para seguir atacando a Matsui hasta que éste descalificó a Danshoku Dino, pero no perdió el título.

Makoto Oishi ingresó al ringo y se fue sobre Dino, exigiendo una lucha por el cinturón. El duelo quedó pactado para el 7 de junio y Osihi agradeció a la directiva, ya que esperaba este encuentro desde hace 10 años.

DAMNATION (Daisuke Sasaki y Soma Takao) no tuvieorn problemas para someter al equipo de All Out (Shunma Katsumata y Yuki Iino)

Daisuke Sasaki celebraba su triunfo cuando fue agredido por Shunma Katsumata personificando a Super Hardcore. Confundido Sasaki soltó el Campeonato Universal DDT y Katsumata lo tomó para desafiarlo.

La generación más joven de luchadores de DDT sigue probándose con Jun Akiyama. En esta ocasión correspondipo a Hideki Okatani enfrentar al experimentado gladiador.

En tremenda lucha, All Out se vengó de Yoshihiko y Akihiro. Las muñecas fueron emboscadas por Shunma Katsumata y Yuki Iino al entrar. Konosuke Takeshita y Akito se unieron a la paliza sobre Yoshihiko, pero Akihiro entró al rescate. La batalla continuó hasta que Akito sometió a Yoshihiko y la obligó a ver como Takeshita le arrancó al brazo de Akihiro. El réferi detuvo la lucha por TKO, dando el triunfo a All Out. Konosuke Takeshita retó a Yoshihiko a un mano a mano.

Después de la quinta lucha, Kenou de NOAH apareció en el ring con sus compañeros de Kongo. Exigieron a Sanshiro Takagi, presidente de DDT y NOAH, que renunciara al su cargo en NOAH.

Kenou piensa que Takagi quiere que DDT se haga de su empresa, por lo que ha jurado protegerla. Sanshiro Takagi llegó a ring y lo encaró: Kenou podrá quejarse por todo, pero tendrá que luchar. El líder de Kongo aceptó y la lucha se realizará en "Wrestle Peter Pan 2020".

El encuentro principal se cambió de último momento a una defensa oficial del Campeonato de Tercias KO-D cuando DISASTER BOX lo solicitó. Pero no contaron con que en su retorno, Strong Hearts se mostraron dominantes y dieron cuenta de sus oponentes. Tras su victoria, T-Hawk y El Lindaman lanzaron el reto por el Campeonato de Parejas KO-D Tag en "Wrestle Peter Pan 2020". Yoshimura aceptó el desafío. Mientras tanto, Endo recibió la confirmación de que está garantizada su lucha contra Masato Tanaka por el Campeonato de Peso Abierto KO-D el 7 de junio. Tetsuya Endo prometió que Strong Hearts monopolizará los campeonatos de DDT.

Los resultados completos son:

DDT "DDT TV SHOW! #5", 30.05.2020

DDT TV Show Studio

Sin Fans

1. Kazusada Higuchi, Yukio Sakaguchi y Saki Akai vencieron a Chris Brookes, Mizuki Watase y Yukio Naya (9:41) por TKO (Sakaguchi sometió a Watase con un Modified Sleeper Hold).

2. Iron Man Heavy Metal Title: Antonio Honda derrotó a Danshoku Dino (c) (8:11) por DQ pero Dino conservó el título

3. DAMNATION vs. ALL OUT!: Daisuke Sasaki y Soma Takao vencieron a Shunma Katsumata y Yuki Iino (13:18) con un Running Elbow de Takao sobre Iino.

4. Jun Akiyama derrotó a Hideki Okatani (4:24) con un Crab Hold.

5. Konosuke Takeshita y Akito vencieron a Yoshihiko y Akihiro (9:35) por TKO (Takeshita le arrancó el brazo a Akihiro).

6. KO-D Six Man Tag Team Title: Tetsuya Endo, T-Hawk y El Lindaman (c) derrotaron a HARASHIMA, Yuki Ueno y Naomi Yoshimura (16:17) con un Shooting Star Press de Endo sobre Ueno defendiendo el título