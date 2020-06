El viernes pasado, Kurt Angle, miembro del Salón de la Fama de WWE, fue el que anunció oficialmente el traspaso de Matt Riddle a SmackDown. Después, se indicó que otro ascenso que sucederá en los próximos será el de Dominik Dijakovic, quien aterrizará en Raw, de acuerdo a lo informado por WrestleTalk.

Riddle y Dijakovic forman parte de un selecto grupo de Superestrellas de NXT que en las próximas semanas veremos en Raw o SmackDown. De hecho, ha surgido el nombre de Chelsea Green como la siguiente Superestrella en aparecer en el elenco principal, aunque a diferencia de los otros dos, el traspaso ha sido confirmado oficialmente.

► Io Shirai y Velveteen Dream serían los siguientes en salir de NXT

Sobre la posibilidad de ver más Superestrellas provenientes de NXT que recalen en Raw o SmackDown, Wrestling Inc. ha informado recientemente que Io Shirai y Velveteen Dream también están siendo considerados para ser traspasados al elenco principal. Recordemos que hace no mucho tiempo había rumores de un posible descontento de Io Shirai por el tema salarial y el salto a Raw o a SmackDown podría echarle tierra a este inconveniente.

Además de los mencionados, otro nombre que se discute y mucho, es el de Adam Cole, cuyo contrato expira este verano, y el ascenso -que implicaría una mejora salarial- podría ser una estrategia que WWE implemente para evitar que se marche como agente libre.

"También hemos aprendido que el campeón NXT, Adam Cole, aún no ha firmado un nuevo acuerdo con WWE. El contrato de Cole expira en agosto, y uno supondría que AEW estaría interesado en firmarlo. Cole era miembro de The Bullet Club con The Young Bucks, Kenny Omega y Adam Page, y su novia, Britt Baker, es una estrella en AEW. Baker dijo recientemente que espera que Cole pueda reunirse con el Elite."

Si Cole vuelve a firmar con WWE por mucho más dinero, es probable que sea traspasado al elenco principal durante el otoño. Si no acepta un nuevo acuerdo y su contrato expira, sería un agente libre justo a tiempo para el PPV de AEW All Out en septiembre próximo, donde también reaparecerá Britt Baker debido a la lesión que sufrió en su rodilla.