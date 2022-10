Hikuleo a Anderson: «No huyas, cobarde»

Tras conocerse que Karl Anderson decidió participar el 5 de noviembre en la función «Crown Jewel» de WWE en Arabia Saudita en lugar de «Battle Autumn in Osaka» de NJPW, fue Hikuelo quien manifestó su desacuerdo.

Hikuleo se está preparando para su primera lucha por un campeonato individual en Japón en Battle Autumn en Osaka. Sin embargo, justo antes de ese encuentro, los acontecimientos dieron un giro inesperado, ya que Anderson retornó a WWE, junto con su compañero Doc Gallows. Luego de que The OC ganaran su lucha de regreso, se anunció oficialmente que participarán en la función que se realizará en Riad, Arabia Saudita, justo en la misma fecha que el evento de Osaka.

De esta forma, AJ Styles, Doc Gallows y Karl Anderson se enfrentarán a «The Judgement Day» (Finn Balor, Damien Priest y Dominic Mysterio). Se hizo énfasis que es prácticamente imposible que Anderson esté en ambas funciones ya que un viaje entre ambos países tomaría más de 10 horas.

Este inconveniente puso furioso a Hikuleo, quien no dudó en expresar su enojo en una entrevista que le hizo Tokyo Sports, luego de conocer la decisión de Karl Anderson.

No hay que olvidar que Hikuleo dejó Bullet Club en el evento de Kobe celebrado en septiembre. Luego de traicionar a Jay White, respondió al llamado de la sangre y decidió reunirse a sus hermanos mayores Tama Tonga y Tanga Loa, quienes fueron expulsados del BC en marzo de este año.

No es difícil imaginar la ira que se desató por ver anulado su combate ya que prometió sancionar a Anderson y otros que estuvieron involucrados en la expulsión de sus dos hermanos del Bullet Club:

Hasta el momento, New Japan Pro Wrestling no ha hecho algún anuncio oficial, pero si Anderson se retira de un evento donde la lucha por el título ya estaba decidida, sería inevitable que se le quitara el título y se declarara vacante.

Hikuleo concluyó de forma terminante su declaración:

ATTENTION:::::!!!!!!!

OFFICIAL STATEMENT FROM THE GREATEST #NEVEROPENWEIGHTCHAMPION ON THE FACT THAT @njpw1972 BOOKED ME WITHOUT GOING THRU MY BOOKING AGENT @the_biglg ……. SO WITH THAT SAID …..

We gotta little problem.

Signed, @wwe ‘s #theOC ‘s Karl “Bright Lights” Anderson pic.twitter.com/b5N8yIW7Xa

— Karl “The Machine Gun” Anderson (@MachineGunKA) October 19, 2022