The Good Brothers volvieron WWE el lunes pasado, y ahora Karl Anderson, Luke Gallows y AJ Styles vuelven a formar The OC, quienes rápidamente les hicieron frente aThe Judgment Day. Sin embargo, el dato que más llamó la atención en esto fue el hecho de que Anderson sigue siendo el Campeón NEVER Openweight en NJPW, y estaba previsto un enfrentamiento ante Hikuleo este 5 de noviembre en el evento Battle Autumn de NJPW en Osaka, lo cual dejaba una especie de «cabo suelto», y que a pesar de aquello, la empresa de Japón aún tenía listado esta defensa titular en su sito web.

► Karl Anderson irá a Crown Jewel

Precisamente, no parecía haber lío alguno en que Karl Anderson pudiera cumplir su compromiso pactado en NJPW; sin embargo, todo eso cambió cuando en el reciente Monday Night Raw, fuera programado un combate entre The OC vs The Judgment Day para Crown Jewel este 5 de noviembre, generándose un conflicto de calendario para Karl Anderson, y que desató una serie de especulaciones respecto a la posiblidad de que pudiera luchar en ambas promociones, aprovechando la diferencia horaria entre ambos; no obstante, eso parecía algo imposible considerando que un vuelo Charter entre Japón y Arabia Saudita podría tomar unas 12 a 13 horas.

En todo caso, las especulaciones no duraron mucho tiempo, ya que fueron los propios Gallows y Anderson quienes recientemente subieron un video en la cuenta de Twitter de este último, mencionando precisamente lo del conflicto en el calendario de Anderson, echándole la culpa a NJPW por «no haber consultado con Luke Gallows primero». Dicho esto, anunciaron que Anderson no defenderá su Campeonato NEVER Openweight este 5 de noviembre, y que lo hará en el momento que crea conveniente.

ATTENTION:::::!!!!!!! OFFICIAL STATEMENT FROM THE GREATEST #NEVEROPENWEIGHTCHAMPION ON THE FACT THAT @njpw1972 BOOKED ME WITHOUT GOING THRU MY BOOKING AGENT @the_biglg ……. SO WITH THAT SAID …..

We gotta little problem.

Signed, @wwe ‘s #theOC ‘s Karl “Bright Lights” Anderson pic.twitter.com/b5N8yIW7Xa — Karl “The Machine Gun” Anderson (@MachineGunKA) October 19, 2022

“New Japan Pro-Wrestling, me encanta lo que has hecho por The Good Brothers a lo largo de estos años. Soy el mejor campeón NEVER Openweight de todos los tiempos. Solo trabajo cuando las luces son brillantes. 5 de noviembre, no vamos. Llegaremos a nuestro tiempo. La ametralladora te dirá cuándo iré a defender mi campeonato”.

Con esto, se aclara la situación respecto a lo que hará Karl Anderson este 5 de noviembre, agregando que no renunciará al título. Habrá que ver qué es lo que NJPW hará al respecto, pero en todo caso, si dicha compañía logra ponerse de acuerdo con WWE, le podría dar la opcíon para que forme parte de Wrestle Kingdom 17 en enero del próximo año, algo que también estaba previamente acordado y que no contaría con un conflicto de horarios como el actual, dado que WWE incluso ya habría cancelado su evento premium Day 1.