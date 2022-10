WWE habría cancelado Day 1

Se ha podido saber que WWE habría tenido que cancelar el evento premium WWE Day 1, el cual fue lanzado este año. La idea provino de Nick Khan, quien decía que para WWE iba a ser muy fácil convertirse en una de las primeras empresas, si no la primera, en realizar cualquier espectáculo en el primer día del Año Nuevo en los Estados Unidos.

Vince McMahon compró esta idea, y el primero de enero de 2022 se realizó la primera y probablemente única edición de WWE Day 1, pues Brandon Thurston de Wrestle Nomics está reportando que la empresa tuvo que cancelar la realización del evento premium ante unos problemas administrativos que les habría impedido programar una arena para este evento premium que se creía que iba a ser anual.

Brandon Thurston reported Day 1 has been canceled. There were conflicts with major football games in Atlanta on 12/31 and 1/1. We'd been told a few weeks ago it could be moved but Thurston reported no PPVs between Survivor Series and Rumble. WWE hasn't confirmed.

— Dave Meltzer (@davemeltzerWON) October 16, 2022