La vuelta a la acción de Cody Rhodes podría darse en WWE Day 1

Comparte ya consideración con Bray Wyatt, ahora que este está de vuelta, aunque Cody Rhodes supone para muchos seguidores el candidato perfecto para destronar a Roman Reigns. Y su camino podría iniciarse en la entrega de Royal Rumble del año que viene.

Antes, claro está, Rhodes deberá recuperarse de su desgarro de tendón del músculo pectoral derecho, que lo mantiene ya inactivo por cuatro meses, sin previsiones claras de cuándo estará al 100%. Rhodes se mostró optimista el pasado julio.

«Mis estadísticas de Royal Rumble están entre las 10 mejores , son fenomenales. Entonces, si tuviera que regresar a ese evento, existe la posibilidad de que pueda estar entre los cinco primeros y eso es lo que me importa… ¡Nunca se sabe! Ya veremos».

Siempre interesante cada semana, el Wrestling Observer Newsletter de la presente tuvo un extra especial, pues Dave Meltzer ofreció ciertas novedades sobre el estado de «The American Nightmare». Meltzer revela que Rhodes «parece estar sanando antes de lo previsto», y que actualmente trabaja junto a Diamond Dallas Page en su rehabilitación de cara a volver a los rings.

Al mismo tiempo Meltzer expone la incapacidad aún de Rhodes para levantar gran peso, pero si bien luce factible su retorno en Royal Rumble (28 de enero), ve igualmente probable que se dé en WWE Day 1 (1 de enero). Además, este PPV tendrá lugar en la ciudad natal de Rhodes, Atlanta (Georgia).

Acerca de WWE Day 1 sólo sabemos que está previsto para realizarse el primer día del 2023 al amparo de la State Farm Arena de «The Big Peach» y que se espera la implicación competitiva de Brock Lesnar.

