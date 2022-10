Bryce Mitchell todavía necesita un oponente para su primer evento principal de UFC, y parece que estaría bien con un candidato.

Ilia Topuria también perdió a su próximo oponente, y hace casi dos semanas, predijo un enfrentamiento entre él y Mitchell. El sábado, Mitchell respondió con un video publicado en su cuenta de Twitter .

«Veo que ahora Ilia Topuria me está llamando para pelear. Él quiere ir a Twitter y publicar una foto de sus abdominales, su pequeño paquete perfecto de 8 o lo que sea. Oye, amigo, ¿ves (mi estómago)? ¿Ves eso, amigo? He estado comiendo galletas de mantequilla de maní durante tres semanas y todavía me levantaré del sofá y patearé tu trasero, amigo. Me importan un comino esos abdominales. Vamos, amigo. Estoy cansado de que pongas mi nombre en tu boca. Tú no debería haberlo hecho«.

Se suponía que Mitchell encabezaría UFC Fight Night 214 contra Movsar Evloev, pero Evloev se retiró de la pelea. El invicto Mitchell, de Arkansas, tiene tres victorias consecutivas por decisión sobre Charles Rosa, Andre Fili y Edson Barboza, la última de las cuales llegó en marzo después de un descanso de unos 16 meses.

Topuria estaba listo para pelear contra Barboza hasta que el brasileño se vio obligado a salir por una lesión a fines de septiembre. No mucho después de eso, Topuria supo que Mitchell también iba a necesitar un oponente y comenzó su llamado. Viene de un nocaut en el segundo asalto sobre Jai Herbert en marzo, que fue su tercer final consecutivo en el UFC.