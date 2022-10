Morelia 16/oct/22 La Secta se corona Campeones de Parejas de Michoacán

El pasado domingo 16 de octubre, el Salón Arena de Morelia, Michoacán vivió momentos de verdadera pasión luchística, cuando los protagonistas del Aniversario 89 del CMLL siguieron con sus piques en la antigua Valladolid. También se expusieron dos títulos estatales, el de parejas y el femenil, con un cambio de manos en uno de ellos.

Ante una buena entrada en el local antes conocido como la Arena Morelos, la empresa nACo en asociación con La Cueva de Chucho, presentaron un sólido cartel con la participación de lo mejor del talento local, combinado con lo mejor del talento independiente y las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre.

—Las acciones

Abrieron hostilidades dos jóvenes promesas de la comarca, León Oriental Jr. y Aztaroth, este último se ve con unas estupendas bases para la lucha espectacular haciendo varios lances de altos vuelos, sin embargo, la rudeza del joven Oriental Jr. bastaron para que se llevara la lucha a una sola caída.

La siguiente, en tríos: la leyenda ruda Sable Rojo hizo equipo con Emperador Sairy y Maniaco Crazy (con Maniaquito) para enfrentarse a los Ángeles Dorados II y Jr., y Fantástico. Esta lucha demostró una vez más que buena parte de la afición moreliana trae la sangre ruda a flor de piel, pues apoyaron en todo momento al bando de la maldad. Y estos nos lo decepcionaron, pues, con la lucha empatada a una caída por bando, Maniaco Crazy comandó a su equipo a la victoria tras conectar un faul que el réferi, Don Jhony, no vio.

—Campeonato Femenil del Estado de Michoacán

Llegaba el momento de la primera lucha titular de la velada, tras una rivalidad que se venía desarrollando durante los pasados meses, la tapatía Valkiria (que apenas el viernes pasado había debutado en la Arena México), tenía la oportunidad de quitarle el Campeonato Femenil del Estado de Michoacán a la heredera de las estrellas, Nexy.

Durante la primera caída, ambas gladiadoras mostraron tener bases, pues la lucha se llevó a cabo bajo los viejos cánones del arte del llaveo y el contrallaveo, ambas amazonas estuvieron al tú por tú en este renglón y dejaron un grato saber de boca. La ruda diosa de los muertos se llevó la primera.

Para la segunda, las acciones se nivelaron, Nexy logró emparejar la contienda con un toque de espaldas con varios giros que consiguieron marear a Valkiria para emparejar la contienda.

En el tercer rollo, Valkiria logró imponer su estilo duro y sobrio, sin embargo no conseguía hacer que la espalda de Nexy estuviera sobre la lona los tres segundos de reglamento, ni que se rindiera con alguno de los castigos que aplicó. Fue tal la desesperación de Valkiria por no obtener el triunfo que comenzó a jalarle el cabello exigiéndole que se rindiera, ante la conducta indebida, el réferi, Hijo del Rielero, la reconvino y amonestó, Valkiria estaba tan desesperada que empujó al tercero sobre el ring quién no tuvo de otra que determinar la descalificación.

—Campeonato de Parejas del Estado de Michoacán

Con varios duelos ganados previos a este encuentro, la Secta comandada por Dark Ozz y Dark Espíritu recibieron la oportunidad de disputar los Campeonatos de Parejas del Estado de Michoacán, ante Arhgo y Danger.

Los monarcas estaban en su segundo reinado, después de haber recuperado el título en Zitácuaro el año pasado, se enfrentaron a su más grande reto, los ex AAA.

La lucha fue de alta escuela, pues aunque Ozz y Espíritu mostraron su jerarquía, los locales nunca se hicieron menos y estuvieron a la par de los consagrados. Lances, castigos combinados y llaves hicieron que la afición, de por sí ya muy prendida por el resto del cartel, se metiera aun más. Y aunque buena parte del público apoyaba a los locales, la realidad es que otra vez la afición ruda se hizo sentir en el inmueble.

Con una caída por bando, donde ambos equipos dejaron todo, sangre incluida, Ozz prendió a Danger con una cruceta, y posteriormente Espíritu le puso a modo a Arhgo para que el propio Ozz le aplicara una Nelson completa con amarre de piernas, mientras Espíritu remataba a Danger (que seguía inmovilizado por Ozz) con un LeBell Lock, obteniendo una doble rendición bastante espectacular.

Aun en la derrota, los ex monarcas mostraron dignidad y reconocieron el triunfo, ciñéndoles los cinturones emblemáticos a los nuevos monarcas.

Dark Ozz y Dark Espíritu se mostraron dispuestos a dar una revancha a los locales.

—Cuentas pendientes

En el evento estelar, se vivió una especie de revancha de lo que fue el Aniversario 89 del CMLL, pues por el bando rudo hicieron mancuerna Averno y el gran perdedor de ese evento, Stuka Jr., quienes se enfrentaron a Último Guerrero y el gran ganador Atlantis Jr.

A diferencias de otras plazas de provincia, en Morelia se les exige mucho a los gladiadores foráneos, y el figureo pasa a segundo plano. Esta ocasión no fue la excepción.

Al final, con una colmillada de Averno, los rufianes ganaron.

Averno y Guerrero mostraron que su rivalidad da para más, y en el caso del Guerrero, mostró interés porque la lucha de apuestas se dé, sin importar la plaza.

Mientras que Stuka se sacó parcialmente la espina al dejar sin máscara a Atlantis tras la lucha.

Esperamos que pronto vuelvan las acciones al Salón Arena.