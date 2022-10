Los planes de Kris Statlander para el resto de 2022

Kris Statlander estaba luchando contra Sierra en el AEW Dark del 5 de agosto cuando se desgarró el ligamento cruzado de la rodilla, la misma lesión, en la otra rodilla, que tuvo en 2020. La luchadora adelantaba unos días después de que estaría fuera de acción de seis a ocho meses, «con suerte más cerca de los seis». El mes pasado anunciaba que se sometía a una cirugía para reparar correctamente el daño. Y desde entonces no hemos tenido más novedades, lo cual podemos tomar como buenas noticias.

I must’ve been thinking of you when I got injured, because you make my knees weak. Xoxo pic.twitter.com/MlX4UhYMwY

— Kris Statlander (@callmekrisstat) September 7, 2022