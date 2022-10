Es Oficial: Jon Moxley defenderá su título en Full Gear 2022

En el estelar del reciente episodio de AEW Dynamite, Adam Page y Jon Moxley se enfrentaron en un combate por el Campeonato Mundial de Peso completo AEW, y la lucha se estaba desarrollando de muy buena manera, hasta que una desafortunada situación se dio tras un Lariat de Moxley que provocó que Page aterrizara sobre su cabeza en el ring, y de inmediato el médico de AEW ordenó detener el combate. En consecuencia, Moxley retenía su título, aunque eso era un tema secundario por la situación que atravesaba quien en ese entonces era el retador, quien luego fue diagnosticado con una conmoción cerebral.

No obstante, dado que el espectáculo tenía que continuar, una vez que Page fue puesto a buen recaudo, MJF volvió a la escena para lanzar el reto a Moxley, canjeando su oportunidad, diciéndole que quiere ganarle en plenitud de condiciones, por lo que estableció el evento Full Gear como el momento en que buscará conseguir su primer Campeoanto Mundial en la compañía.

La cuenta oficial de Twitter de AEW anunció finalmente este miércoles que Jon Moxley defenderá su Campeonato Mundial AEW contra MJF en Full Gear el 19 de noviembre de 2022. Evidentemente se trata de un formalismo, pero ya los fanáticos pueden ir apuntando esta fecha en sus calendarios para lo que será un buen combate, que se producirá luego de una gran rivalidad.

The main event of #AEWFullGear is official: #AEW World Champion @JonMoxley defends the title against @The_MJF on Saturday, November 19 in Newark, NJ at @prudentialcenter LIVE on PPV!

Tickets are ON SALE NOW! https://t.co/rFcIFUPD6k | https://t.co/Y4EcTO5v4i pic.twitter.com/vM0ihxrojz

— All Elite Wrestling (@AEW) October 20, 2022