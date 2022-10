¿Por qué no ha luchado The Miz últimamente en Raw?

The Miz ha estado en medio de una rivalidad con Dexter Lumis y supuestamente ambos tenían previsto luchar este lunes, pero tras fingir una lesión, supuestamente terminó accediendo, aunque solo fue para atacarlo con una silla antes de que tuvieran su combate programado. Esto alarga un poco más la rivalidad entre ambos y todavía deja a Lumis «sin contrato», mismo que le fuera ofrecido en caso de llevarse la victoria.

► The Miz estará en SmackDown este viernes

Si bien The Miz pudo haber fingido una lesión en su rodilla el lunes pasado en Raw para evitar su combate contra Dexter Lumis, lo cierto es que en realidad una lesión sí le está impidiendo luchar, ya que ha estado lidiando con una bursa rota.

Durante una aparición reciente en Ekeler’s Edge con el corredor de Los Angeles Chargers de la NFL, Austin Ekeler, The Miz reveló que ha tenido problemas con una bursa rota, y que eso le ha impedido luchar últimamente.

“Acabo de regresar de Monday Night Raw, no tuve un combate, pero cada vez que tienes combates, y tenemos combates durante el fin de semana, cualquier combate, te duele todo el cuerpo. Mi cuello, mi cuerpo. Cuando termino, no lo siento, luego, al día siguiente, digo: «¿De dónde viene esto?» Se va y luego vuelve. Me lastimé un poco el hombro. Intenta hacer ejercicio y trabajar a través de él y mantener su cuerpo«.

“Solo esta semana, tengo que ir a SmackDown… No soy una superestrella de SmackDown, soy una superestrella de Raw, hay dos marcas. Iré el viernes solo para trabajar en el evento estelar no televisad para darles algo más al público. Esa multitud en vivo, no me vas a ver en la televisión, pero esa multitud en vivo me verá. Es solo esa noche.”

Esperemos que The Miz tenga una pronta recuperación de una lesión, que presumimos se ha dado como consecuencia de la extensa actividad que ha tenido. Su aparición en SmackDown parece ser una buena señal.