El cierre del último episodio de AEW Dynamite dejó a muchos seguidores cavilando sobre el devenir de Kenny Omega. Este y The Young Bucks decidieron servir de respaldo de “Hangman” Page en la trifulca que el vaquero mantenía con el Blackpool Combat Club, y lógicamente, todos recuerdan la cruda rivalidad que los dos ex campeones mundiales mantuvieron camino hacia Full Gear 2021.

Y curiosamente, hoy aquellos meses vuelven a estar en boga por el más reciente y celebrado anuncio de Tony Khan.

This Wednesday, March 22

Independence, MO

Wednesday Night #AEWDynamite@TBSNetwork LIVE



Dream Match@KennyOmegamanX vs @vikingo_aaa



In a dream match that was postponed in 2021, Kenny Omega will finally go one-on-one vs the amazing

El Hijo del Vikingo LIVE on TBS this Wednesday! pic.twitter.com/V8ouCwiJGU