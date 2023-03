Quién lo diría, AEW tuvo que “conformarse” con Komander para su combate de escaleras “Face of the Revolution” visto la semana pasada en Dynamite. Esto dio a entender Dave Meltzer mediante el siguiente reporte.

«Komander, que debutó en Dynamite en el combate de escaleras sin construcción alguna, no estaba bajo contrato con cuando se hizo el show y está bastante situado en el radar de WWE. Komander está actualmente bajo contrato con la promotora KAOZ de México y no estoy seguro de cuánto impacto tendría esto en su potestad para firmar con WWE o AEW. Pero no podría firmar con ninguna sin la aprobación de KAOZ. Tony Khan quiso que Hijo del Vikingo debutara en el combate de escaleras, pero no estaba disponible, así que la oficina pidió a Komander […]»

► GCW sigue apostando por la lucha mexicana

Y bajo esta premisa, que podría servir de trasfondo de una rivalidad, conocemos ahora que Hijo del Vikingo luchará contra Komander sobre los rings de GCW. La cita: Into The Light, programada para el 21 de abril desde el Center Stage de Atlanta (Georgia).

*ATLANTA UPDATE* Just Signed: EL HIJO DEL VIKINGO

vs

KOMANDER Plus:

Allison Danger vs Billie Starkz

Matt Cardona

Bryan Keith

Nick Wayne

Blake Christian

Jordan Oliver

Bussy

+more! Get Tix:https://t.co/I5OgR7IDIm Streaming LIVE on @FiteTV+

4/21 – 8PM pic.twitter.com/EdY1SNFZpn — GameChangerWrestling (@GCWrestling_) March 10, 2023

GCW continúa con su gusto por la lucha mexicana, y este combate que nos ocupa podría haber formado parte de Gringo Loco’s Wrld On Lucha. A cambio, allí Hijo del Vikingo se medirá a otro compatriota, Laredo Kid.

Aunque Komander todavía no tiene combate en dicho evento, ya sabe lo que es vivir la “GCW Experience”. Su más reciente combate en la promotora de Brett Lauderdale tuvo lugar durante Middle Of The Night (18 de febrero). Mientras, la última hasta ahora de Hijo del Vikingo se dio en Holy Smokes (4 de marzo).

No será la primera vez que Komander y el Megacampeón AAA cruzan caminos. Existe un precedente reciente, durante una velada que “la Caravana Estelar” celebró el 26 de febrero de 2022 en el Estadio Beto Ávila de Veracruz, donde tuvieron mano a mano.