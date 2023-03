Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, IMPACT!) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor. Ahora vamos con los resultados e imágenes del evento más reciente de la compañía Wrestling Open celebrado el 16 de marzo de 2023 en el White Eagle en Worcester, Massachusetts. Pudo y puede verse en IWTV.

The first round of the Wrestling Open Title Tournament continues tonight in Worcester! – https://t.co/TC1QbkbUlt pic.twitter.com/xUtXhwqUho — Beyond Wrestling (@beyondwrestling) March 16, 2023

> Wrestling Open 16 de marzo 2023

Rip Byson venció a Travis Jacobs

Campeonato de Parejas Independent Wrestling IWTV : Miracle Generation (Dustin Waller y Kylon King) (c) venció a The Haven (Jay Onyx y Shawn Knyte)

Notorious Mimi venció a Tina San Antonio

Channing Thomas (con Sidney Bakabella) venció a RJ Rude

Love Doug venció a Andy Brown

Ichiban venció a Boulder

Wrestling Open Title Tournament – Primera Rond a: Bobby Orlando venció a Aaron Rourke

BRG venció a Dezmond Cole

Wrestling Open Title Tournament – Primera Ronda: Ryan Clancy venció a TJ Crawford

Jay Onyx with the Spanish fly to Kylon King followed by a splash from Shawn Knyte #WrestlingOpen pic.twitter.com/amE1ERSIJE — Tim (@PatsFanBE) March 17, 2023

Happy 3:16 Day!!! TJ Crawford drops BRG with a stunner #WrestlingOpen pic.twitter.com/3ICb6COFLP — Tim (@PatsFanBE) March 17, 2023

Awesome Uranage from Dezmond Cole!! #WrestlingOpen pic.twitter.com/Tj2fm41mmG — I Gif All The Wrestling (@Aregularindyfan) March 17, 2023

