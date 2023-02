Tan vibrante fue el encuentro que disputaron Hijo del Vikingo y Laredo Kid el pasado octubre en la final del torneo Showcenter de AAA, que el segundo, quien salió ganador, tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital por una ruptura intestinal. Esto es lucha libre, señores.

Y desde entonces, Laredo Kid no ha vuelto a competir, pero afortunadamente lo hará el domingo 5 de marzo, como parte de un show de la promotora Texican Championship Wrestling, mientras ya tiene confirmados posteriores compromisos, caso de su participación en la Lucha Libre World Cup de AAA el 19 de marzo.

Así que con Laredo Kid recuperado, habrá revancha entre este e Hijo del Vikingo. Aunque no se dará en AAA, sino en Game Changer Wrestling. Concretamente, dentro del cartel del evento Gringo Loco‘s The Wrld On Lucha, dedicado al pancracio mexicano, que tendrá lugar el 1 de abril.

► Segundo combate para The Wrld On Lucha

Hace méritos el evento apadrinado por Gringo Loco en pos de ser una cita imperdible durante el fin de semana de WrestleMania 39. Porque tras anunciarse la presencia de Negro Casas, ahora tenemos confirmación de esta potencial mejor lucha del 2023 ; cuarta vez que Hijo del Vikingo y Laredo Kid se baten el cobre en mano a mano.

Antes, Hijo del Vikingo tiene otras fechas con GCW. El próximo sábado, batallará contra Alex Zayne en Holy Smokes, y 24 horas antes de The Wrld On Lucha hará lo propio contra Mike Bailey en Joey Janela’s Spring Break.

GCW Gringo Loco’s The Wrld On Lucha, previsto, como dije, para el 1 de abril, discurrirá desde el Ukranian Cultural Center de Los Ángeles (California). He aquí su cartel hasta ahora desvelado.