Hangman Page tranquiliza a los fans: «Me siento bien»

El pasado AEW Dynamite terminó con un mal sabor de boca, porque tras un King Kong Lariat de Jon Moxley sobre Adam Page, el vaquero se golpeó la cabeza duro contra la lona y quedó tendido en la lona noqueado. Muchos fans se preocuparon, e incluso, Mox se puso a orar en medio del ring.

AEW llevó a Page inmediatamente al hospital, y luego se confirmó que había sido diagnosticado con una conmoción cerebral. Page fue dado de alta del hospital rápidamente, y ahora, «Hangman» ha emitido un corto comunicado a través de su Twitter en donde declaró que se encuentra muy bien de salud, y que no hay nada grave de qué preocuparse.

hey thanks everyone for being so nice, im doing alright and feeling good today. had a nice panini for lunch. thanks to paul, medical, mox, brandon, bj, etc, (insert introspective yet merciless quote about unfinished business here)

— HANGMAN PAGE (@theAdamPage) October 19, 2022