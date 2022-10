El duelo estelar del evento especial de AEW Dynamite enfrentó a Adam Page y Jon Moxley en un combate por el Campeonato de AEW.

Sin embargo, las cosas comenzaron mucho antes de que la campana sonara, pues Page atacó a Moxley desde antes que éste llegara al ring, incluso el campeón comenzó a sangrar por los ataques entre el público.

Moxley llevó a Page al ring y sonó la campana, pero de nueva cuenta ambos bajaran para seguir con la guerra en un estilo completamente callejero, conde las llaves quedaron el olvido.

Tras varios minutos de batalla, finalmente las cosas empezaron a tomar el rumbo de una lucha, pues el retador comenzó a castigar las piernas de su rival.

Sin embargo, aunque Adam Page tuvo gran parte del control del combate, Moxley también tuvo momentos para llevar la balanza a su favor.

Poco a poco las cosas se emparejaron y los dos luchadores tuvieron la oportunidad de llevarse el combate.

Pero las coas terminaron mal, pues Moxley acomodó un lazo al cuello y Page quedó noqueado. Por tal motivo, el doctor del ring subió a checarlo y decretó que no podía continuar.

Jon Moxley hit Adam Page with a lariat. The doctor checked on Page and had the match stopped. #AEW #AEWDynamite pic.twitter.com/oZViVNip8v

— NoDQ.com: WWE and AEW news (@nodqdotcom) October 19, 2022