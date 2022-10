Jon Moxley: «No creo que nadie odie a Adam Page»

En su reciente entrevista con Tony Pike y Rick Ucchino en Cincy 360, además de explicar por qué sus tres años en AEW son los mejores tres años de su carrera en la lucha libre profesional, Jon Moxley estuvo hablando de la lucha que tendrá esta noche contra «Hangman» Adam Page en defensa del Campeonato Mundial de Peso Completo. «MOX» asegura que tiene respeto por su oponente, pero eso se terminará cuando suene la campana que de inicio a las hostilidades.

In his hometown of Cincinnati, OH, #AEW World Champion @JonMoxley will defend the AEW World Title against #Hangman @theadampage tonight, at the Special Title Tuesday #AEWDynamite LIVE at 8pm ET/7pm CT on @TBSNetwork pic.twitter.com/LQEfuQikTj — All Elite Wrestling (@AEW) October 18, 2022

► Jon Moxley respeta hasta la campana

«Sí, quiero decir, no creo que nadie odie a ‘Hangman’ Adam Page. Es un buen tipo, y ha sido un gran campeón. Es un atleta increíble. Le tengo mucho respeto, pero como he dicho muchas veces, cuando suena la campana realmente no tengo respeto por nadie. Voy a ganar por cualquier medio necesario. Dicho esto, tengo mucho respeto por mi oponente».

El campeón comentó también cómo tener al público de su parte puede ayudar a su oponente, como ocurriera con CM Punk en All Out 2022. No menciona directamente al «Best in the World», que continúa alejado de la programación de la compañía tanto recuperándose de una lesión como suspendido por su pelea con The Elite después del PPV.

«En una situación como aquella en Chicago, realmente me encanta eso. En Chicago fui el enemigo público número 1. Siento que ‘Hangman’ Page podría estar en una situación similar. Afortunadamente para él, sabe prosperar en esa situación».

¿Pensáis que Jon Moxley conseguirá retener el Campeonato Mundial AEW ante Adam Page?

Como con cada Dynamite, en Súper Luchas os estaremos contanto todo lo que suceda en este episodio especial de martes que tanta emoción promete».