Jim Ross sorprendido gratamente por éxito de The Acclaimed

En la mÁs reciente edición de su podcast Grilling JR, el comentarista de gala de AEW, Jim Ross, habló sobre Anthony Bowens y Max Caster, The Acclaimed y se mostró sorprendido por la forma en que han logrado ganarse el cariño y el apoyo del público. Etos fueron los elogios que JR decidió decir de los actuales Campeones Mundiales de Parejas AEW:

«Estoy gratamente sorprendido de que se hayan puesto arriba en el gusto del público. Son dos buenos muchachos, y tienen la actitud correcta. Son activos valiosos para AEW, y se pusieron arriba en el gusto del público ellos mismos. Así de simple, se pusieron arriba en el gusto del público.

► The Acclaimed reciben el sello de aprobación de Jim Ross

«Son buenas personas y tienen un gran futuro estos chicos. Tan simple como eso, ellos mismos se ganaron a los fans. Cómo lograron ponerse ellos mismos arriba en el gusto del público, es algo que se peude discutir, pero estoy feliz por ellos. Me alegro por ellos.

«Son buenos chicos y tienen un gran futuro. No hay duda de eso. De hecho, no estoy en contra de esos cánticos que dicen: ‘Scissor me, Daddy Ass!’, porque, funcionan, y están haciendo que se venda mercancía. Los fans están reaccionando.

«Es bastante asombroso. Hace seis meses, si hubieras venido y me hubieras dicho: ‘Oye, va a haber una cosa con unas tijeras y se van a volver populares y vamos a construir rivalidades sobre eso’, te hubiera dicho: ‘¡Estás loco! ¡Eso no va a funcionar!

«Y eso solamente te demuestra que nunca sabes qué es lo que exactamente va a gustarle al público. Está de moda, y en este momento, está funcionando. Sigan así, sigan haciendo que ruede esa bola. Ya tienen algo de impulso, ahora simplemente necesitan mejorar un poco su nivel en el ring.

«Esos dos chicos son buenos atletas. Me gusta mucho este equipo. No sé si tengo un equipo favorito en este momento dentro de la lucha libre profesional, pero, para mí, son los mejores que hay ahora mismo».