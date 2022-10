Los tres últimos años, los mejores para Jon Moxley

Jon Moxley tomó la mejor de las decisiones apostando por sí mismo y abandonando WWE. No ha dejado de cosechar éxitos en All Elite Wrestling, New Japan Pro Wrestling, Game Changer Wrestling… Sin ir más lejos, actualmente es el Campeón Mundial de Peso Completo AEW como el único luchador que ha tenido tres reinados. De estos tres años que viene trabajando en la compañía Khan y en muchas otras estuvo hablando recientemente «MOX» con Tony Pike y Rick Ucchino en Cincy 360.

► Los tres últimos años de Jon Moxley

“Es realmente genial estar en la planta baja y supongo que aposté por mí mismo hasta cierto punto, esa es una buena manera de decirlo, cuando dejé la WWE. Los últimos tres años han sido los mejores tres años de mi carrera, seguro. Gran parte de esa mentalidad es como… no sé si egoísta es la palabra correcta, pero egoísta. ¿Dónde voy a tener los mejores combates? ¿Dónde puedo hacer esto, aquello y lo otro?

«Ahora, mirando hacia los próximos cinco años, creo que mucho de eso se ha desplazado a, ¿cómo puedo devolverle a la lucha libre lo que me ha dado? ¿Cómo puedo perpetuar la lucha libre en el futuro? La lucha libre me dio todo lo que tengo en la vida. Sería, el cliché es: ‘Estaría muerto o en la cárcel’. No puedo pensar en otra forma de decirlo.

«No tendría nada sin la lucha libre. Es lo que me trajo vida y me dio propósito y es algo que es mío. Me trajo todo lo que tengo en la vida, desde mi esposa hasta mi familia, mi casa, mi camioneta, mis amigos, mis experiencias de vida. Es mi vida entera. Si hay otras personas que vienen de donde yo vengo o del lugar de donde vengo, podría ser lo mismo para ellos.

«Incluso solo siendo un fanático o inspirado por algunos luchadores o incluso si puedo perpetuar la alegría de la inspiración que brinda la lucha o perpetuar todo lo que la lucha me ha dado y devolverlo al universo, volverá a mí con creces. He tenido mucho éxito y quiero seguir teniendo ese éxito, no he terminado, pero ya espero con ansias el futuro de retribuir en los próximos años, por muchos años que sean«.

