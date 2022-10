Jon Moxley no quiere volver nunca a WWE

Jon Moxley sigue siendo el hombre del momento en la lucha libre profesional. Su decisión de renovar contrato por cinco años más, hasta 2027, con AEW, ha causado gran revuelo y de todo tipo de comentarios. Algunos fans felices por tenerlo en una empresa en donde puede ser él y otros tristes porque no le dio la oportunidad a Triple H de mostrar cómo lo personificaría en pantalla en esta nueva era de WWE.

Sin embargo, como ya lo hemos reportado aquí en SÚPER LUCHAS, el resentimiento y el odio de Mox hacia WWE, por lo que fue su etapa individual como Dean Ambrose en dicha empresa, no le permitió tomar la iniciativa de volver a dicha empresa.

► Jon Moxley no volverá a WWE y ama AEW

Y eso que en la más reciente edición del Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer informó que Mox era agente libre desde julio de este año, y que tanto Tony Khan como él, guardaron muy bien el secreto, lo cual muestra que Mox no quería irse a WWE, pues hubiera podido aparecer en los primeros programas de los que Triple H ya era el Director Creativo de esta empresa, ganar mucho dinero y transformarlo todo.

Así lo dijo Meltzer en la más reciente edición del Wrestling Observer Newsletter, en donde también señala que Moxley djio que nunca volverá a luchar para WWE.

«El contrato, que finalizaba en mayo, se extendió debido al tiempo que tuvo libre para ir a rehabilitación a fines de 2021 y expiró a mitad de julio. Esto se mantuvo en secreto, pero rápidamente acordó de forma verbal con Tony Khan que se iba a quedar y los términos monetarios para firmar un nuevo contrato.

«Legalmente, hubiera podido ir a WWE y probablemente hubiera obtenido un contrato de más de 4 millones y medio de dólares anuales, causando así la mayor guerra de ofertas hasta este momento en la historia de la lucha libre profesional, porque llevarse a Moxley, quien literalmente, hubiera podido comenzar a aparecer en televisión de forma inmediata.

«Ese hubiera sido el mayor golpe que Paul Levesque hubiera podido dar en la guerra de lucha libre, incluso, hubiera ayudado a WWE a lastimar a AEW de forma mucho más grande que cuando WWE firmó a Cody Rhodes de regreso.

«AEW y Mox acordaron el nuevo trato basándose en poder alagar la longevidad de la carrera del luchador, a la vez que tratan de mantenerlo lo más saludable posible para que siga siendo aquel luchador de cartel estelar que hacer parte de luchas muy duras físicamente.

«Mox dijo que en este momento todo está bien y si sigue como está ahora, nunca se irá. Pero la pregunta es cómo se va a sentir su cuerpo cuando envejezca. Dijo que una clave importante es que su terapeuta le dijo que es muy motivado y que su mentalidad es siempre trabajar duro y nunca disminuir la velocidad, pero no quería volver a ser absorbido por su antigua vida.

«También señaló que no le aconsejaría a nadie más que firmara un contrato de cinco años, pero funcionó para él porque no tiene interés en ir a la WWE y no le interesa pretender que está interesado en ir a la WWE para obtener un mejor contrato.

«Ha apuntado muchas veces que nunca volverá a leer un guion mientras trabaja para una compañía de lucha libre profesional. Sus objetivos con esto son divertirse, mantenerse limpio, continuar haciendo cosas geniales y divertidas dentro de la lucha libre.

«Así como ganarse bien la vida con esto, pero lo más importante, es poder alcanzar su máximo potencial como luchador profesional y tener la mejor carrera posible y dejar el mejor legado que pueda, teniendo mayor longevidad y luchando hasta los 50 años, si es que puede.

«El contrato indica que si está lastimado o agotado mental o físicamente, puede tomarse un tiempo libre. Puede trabajar en el G-1 o cualquier otro gran show de NJPW si quiere o, también, si quiere, puede retirarse. Tanto los objetivos de Mox como de Khan están alineados, y sabe que tiene una seguridad financiera a largo plazo.

«Mox se siente ‘más allá de bendecido y animado’, razón por la cual aceptó este contrato más largo, de 5 años, y dijo que sabía que ahora la pelota está en su cancha y solo él puede definir el legado de su carrera.

«En realidad, Moxley firmó su nuevo contrato hasta horas antes del show del 21 de septiembre en el Arthur Ashe Stadium en Queens, New York, en donde venció a Bryan Danielson en la final del torneo por el vacante Campeonato Mundial de Peso Completo AEW».