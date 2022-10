MJF se arrepiente de haber apoyado a Hangman Page

En el estelar del reciente episodio de AEW Dynamite, Adam Page y Jon Moxley se enfrentaron en un combate por el Campeonato Mundial de Peso completo AEW, y la lucha se desarrolló de muy buena manera, hasta que una desafortunada situación se dio tras un Lariat de Moxley que provocó —involuntariamente— que Hangman Page aterrizara sobre su cabeza en el ring, y de inmediato el médico de AEW ordenó detener el combate, logrando Moxley retener su título, aunque ni siquiera motivó un festejo, ya que expresó total preocupación por la situación de quien fuera su retador, quien tuvo que ser sacado en una camilla.

► MJF había mostrado preocupación por Hangman Page

Tras lo ocurrido con Adam Page, el programa aún tenía tiempo disponible previo a su conclusión, y MJF salió para decirle a Jon Moxley que quería enfrentarlo al 100% de sus capacidades, por lo que decidió cobrar su oportunidad titular para Full Gear, donde ambos lucharán por el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW.

No obstante, The Salt of the Eart recurrió, luego de la conclusión de su segmento, a su cuenta de Twitter para, contrario a sus actuaciones previsas fuera del ring, elevar sus plegarias hacia su colega. Sin embargo, una vez que se conoció el parte oficial emitido por AEW resepecto al hecho de que Hangman Page probablemente sufrió una conmoción cerebral, MJF volvió a publicar en su cuenta de Twitter, dejando en claro que lamenta haber enviado oraciones.

Turns out he’s fine. Now I feel gross for tweeting this like a total poor. — Maxwell Jacob Friedman™️ (@The_MJF) October 19, 2022

– «Mis oraciones para Hangman.» – «Resulta que está bien. Ahora me siento mal por tuitear esto como un pobre total.»

Es curioso ver cómo MJF se salió por un rato del molde de su personaje para expresar su preocupación por Adam Page, aunque después se arrepintió. Evidentemente, esto último va de la mano con el hecho de que la condición del ex Campeón Mundial AEW ha mejorado, respecto a lo que inicialmente se veía como algo de mayor gravedad.