Bray Wyatt hizo su regreso a los programas semanales de WWE en el SmackDown de la semana pasada realizando una promo en la que hablaba de que por primera vez en su carrera es solo él mismo. No mencionó su nombre real, Windham Rotunda, pero sí hizo referencia a que no es Bray Wyatt, ni Husky Harris ni The Fiend. Una promo realmente emotiva. Hasta que apareció una figura con su nueva máscara para cortar sus palabras. Es de suponer que tendrá un álter ego malvado. Veremos cómo evoluciona esta historia.

► Las promos de Bray Wyatt y Adam Page

Antes, nos detenemos un momento en la opinión que ha compartido Jim Cornette en Drive Thru sobre dicho discurso. El promotor cree que fue mucho mejor en todos los sentidos que la promo que hizo Adam Page en su retorno a la programación de AEW:

“No era como Adam Page gimiendo, llorando y quejándose como un idiota sobre su maldita miseria. Sentías que ese tipo lo estaba diciendo en serio. Sabes, cuando dijo que llegó a pensar: ‘Nada de lo que hice importaba, pero me equivoqué, la gente todavía preguntaba por mí y se preocupaba por mí y me agradecía por lo que había hecho por ellos’.

«Era como si el tipo estuviera teniendo un ataque de nervios aquí en la televisión y fue cautivador. No fue como ese tonto de Adam Page gritando y golpeándose la cabeza mientras lo miras y es como: ‘¿qué diablos le pasa a este tipo?’. Estabas escuchando lo que decía Bray Wyatt y creías que lo estaba diciendo de verdad y con un aire de autenticidad».

¿Qué os parecen las palabras de Jim Cornette sobre Bray Wyatt y Adam Page?